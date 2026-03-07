В деле замглавы Пятигорска Марченко фигурирует контракт на 431 млн рублей

Контракт на реконструкцию Старого озера в Кисловодске составил более 431 миллиона рублей. Проект фигурирует в уголовном деле первого заместителя главы администрации Пятигорска Светланы Марченко. Об этом сообщили в правоохранительных органах, пишет РИА «Новости».

Следствие рассматривает обстоятельства проведения аукциона на выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка.

«На право проведения реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка (Старое Озеро, в городе Кисловодск) претендовало две фирмы. Светлана Марченко на тот момент являлась заместителем главы города Кисловодск и, по совместительству, руководителем аукционной комиссии. Она, в свою очередь, признала вторую фирму несоответствующей требованиям аукциона, чем посодействовала выигрышу первой фирмы. При проведении работ общий контракт составлял 431 миллионов рублей, из которых впоследствии было похищено 117 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

По данным источников, речь идёт о проекте обновления Старого озера и благоустройства прилегающей территории. Работы проходили в рамках государственной программы развития Северо-Кавказского федерального округа. Куратором проекта выступала администрация Кисловодска совместно с региональным министерством ЖКХ. Согласно открытым данным, реализацию проекта завершили в 2022 году.

Суд отправил под стражу первого заместителя главы администрации Пятигорска Светлану Марченко. Её обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, чиновница действовала совместно с другими лицами при проведении электронного аукциона.

Ранее заместитель главы администрации Кисловодска Михаил Маркаров был задержан правоохранительными органами. Детали дела не уточняются. Маркаров занимает должность начальника управления городского хозяйства города-курорта с июня 2022 года.