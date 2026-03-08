Владимир Путин
За ночь расчёты ПВО уничтожили 72 украинских дрона над регионами России

Обложка © Минобороны России

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 72 беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Наибольшее количество дронов — по 20 — сбили над Астраханской областью и территорией Республики Крым. 14 БПЛА ликвидировали над Ростовской областью, восемь — над Белгородской областью. Ещё четыре беспилотника уничтожили над территорией Краснодарского края, три — над Курской областью, два — над Волгоградской областью, один — над акваторией Азовского моря.

В Белгородской области от ударов ВСУ серьёзно пострадали объекты энергетики

Ночью Вооружённые силы Украины атаковали беспилотниками самолётного типа многоквартирный дом в Васильевке в Запорожской области. По предварительным данным, не менее 10 человек пострадали, есть погибшие. Всех жителей, которые не пострадали, эвакуировали в безопасное место. На месте продолжают работать экстренные службы. Специалисты оказывают помощь раненым и ликвидируют последствия удара.

