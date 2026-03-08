Владимир Путин
8 марта, 05:11

Следователь купянского отделения полиции совершила самоубийство в Харькове

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Oleh Dubyna

В Харькове следователь купянского отделения полиции совершила самоубийство. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идёт о Диане Влас. Она являлась гражданской женой начальника купянской полиции Петра Токара. Против следовательницы выдвинули обвинения в незаконном обогащении за счёт «боевых выплат». Девушка планировала уволиться из правоохранительных органов и уехать за границу.

«В Харькове совершила самоубийство следователь купянского отделения полиции Диана Влас — гражданская жена начальника местной полиции генерала Петра Токара», — рассказал собеседник агентства.

Полиция Харькова возбудила уголовное дело по факту разглашения служебной информации.

