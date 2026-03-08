Владимир Путин
8 марта, 06:10

В МИД РФ заявили о панике Европы из-за прекращения поставок оружия США на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sweet_tomato

Европейские лидеры в панике из-за возможного прекращения поставок оружия США на Украину. Уже сейчас можно сделать вывод, что западные партнёры Киева находятся в «провоцированном» и растерянном состоянии, заявил посол МИД РФ Родион Мирошник.

По словам дипломата, Владимир Зеленский продолжает закатывать истерики, а его союзники «вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать». Прекращение американских поставок создаст серьёзные проблемы для Украины и ударит по её военным возможностям.

«Если США действительно перенаправят все свои потоки на собственные интересы — на Ближний Восток или на защиту себя, то в ближайшее время Украина останется без серьёзных поставок», — констатировал Мирошник в беседе с TACC.

Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине

Ранее власти ЕС признали, что оборонный потенциал Украины просел из-за конфликта на Ближнем Востоке. В Германии также отмечали, что теперь страны Персидского залива станут для Киева конкурентами при получении снарядов для систем ЗРК Patriot.

