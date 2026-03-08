Песков рассказал о кумулятивном эффекте от войны на Ближнем Востоке
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Существенная дестабилизация на Ближнем Востоке привела к кумулятивному эффекту — последствия накапливаются и проявляются сразу в нескольких сферах — как политических, так и экономических. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.
«Произошла существенная дестабилизация региона. И наступает такой кумулятивный эффект... который выливается и в экономические последствия, и в политические последствия», — объяснил Песков.
Из внутренних документов Пентагона следует, что США планируют вести войну против Ирана как минимум на протяжении ста дней. Для поддержки военной операций привлекают дополнительный персонал, включая разведчиков. Тем временем США боятся, что Иран доберётся до урана под завалами ядерного объекта в Исфахане.
