Песков рассказал о кумулятивном эффекте от войны на Ближнем Востоке

Существенная дестабилизация на Ближнем Востоке привела к кумулятивному эффекту — последствия накапливаются и проявляются сразу в нескольких сферах — как политических, так и экономических. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

«Произошла существенная дестабилизация региона. И наступает такой кумулятивный эффект... который выливается и в экономические последствия, и в политические последствия», — объяснил Песков.