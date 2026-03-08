Путин: Ситуация на мировых рынках накалилась до предела
Обложка © Life.ru
Российский лидер Владимир Путин заявил о критическом обострении ситуации на мировых энергетических рынках после начала войны на Ближнем Востоке. Об этом президент России сказал в комментарии корреспонденту ИС «Вести» Павлу Зарубину.
«Ситуация на мировых рынках обострилась до предела», — подчеркнул глава государства.
Ранее Путин уже отмечал, что происходящее на европейских рынках — прямое следствие ошибочной политики европейских властей в энергетической сфере.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европу ждёт настоящий ад в сфере энергетики, если конфликт на Ближнем Востоке будет и дальше обостряться. По его словам, критически важным моментом здесь является работа Ормузского пролива. Боевые действия на Ближнем Востоке могут серьёзно ударить по европейцам: ЕС оказался наиболее уязвим перед иранским кризисом из-за зависимости от нефти и газа из региона.
