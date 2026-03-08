Милонов призвал освободить россиянок от работы 8 Марта

Зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил работодателям по возможности освобождать женщин от работы 8 Марта. В беседе с «Газетой.ru» он отметил, что в праздничный день многие дамы трудятся и зачастую получают обычную зарплату.

«Считаю, что законодательно это сложно урегулировать, но должно быть правилом хорошего тона — по возможности освободить женщин работниц от труда сегодня», — подчеркнул паралментарий.

Если это невозможно или сотрудницы сами не хотят уходить, следует создать для них особые условия. 8 Марта для россиянок можно организовать сокращённый день или дополнительные приятные бонусы, чтобы компенсировать работу в праздник, отметил депутат ГД РФ.

Ранее Виталий Милонов призвал россиян дарить женщинам на 8 Марта беременность. По словам парламентария, это самое незабываемое впечатление для дамы. На втором месте — копия военного контракта.