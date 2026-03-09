В Пентагоне заявили о седьмом погибшем с начала операции против Ирана

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о гибели седьмого американского военнослужащего с начала операции против Ирана. Об этом говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Погибший получил тяжёлые ранения 1 марта в результате ответных ударов Ирана. Он служил в подразделении, дислоцированном в Саудовской Аравии.