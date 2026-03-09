Владимир Путин
8 марта, 21:18

В Пентагоне заявили о седьмом погибшем с начала операции против Ирана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

Центральное командование Вооружённых сил США сообщило о гибели седьмого американского военнослужащего с начала операции против Ирана. Об этом говорится в заявлении CENTCOM в соцсети X.

Погибший получил тяжёлые ранения 1 марта в результате ответных ударов Ирана. Он служил в подразделении, дислоцированном в Саудовской Аравии.

Подполковник США объяснил, почему попытка стереть Иран с лица земли обречена на провал
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что иранское руководство полностью уничтожено, поэтому переговоры больше не актуальны. Он также подчеркнул, что Америка готова «вести войны вечно» благодаря рекордным запасам боеприпасов, точное количество которых поражает воображение.

