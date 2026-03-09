Влиятельный шиитский лидер призвал к коллективному джихаду для защиты Ирана
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / tanitost
Влиятельный шиитский религиозный деятель Ирака аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде в защиту Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.
Как уточняется, решение принято в ответ на религиозный запрос одного из последователей. Систани подчеркнул обязательность священной войны для защиты Ирана.
Иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли ранее также выпустил фетву, в которой объявил обязательным «пролитие крови сионистов и президента США Дональда Трампа».
Напомним, 28 февраля Израиль и США совместно атаковали Иран. Тегеран ответил ударами по военным базам США на всём Ближнем Востоке. Американский президент Дональд Трамп утверждает, что он собирается добиться капитуляции Тегерана. При этом боевые действия обходятся Вашингтону чрезвычайно дорого, посему он рискует утратить способность сдерживать Россию и Китай.
