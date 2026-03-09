Влиятельный шиитский лидер призвал к коллективному джихаду для защиты Ирана

Влиятельный шиитский религиозный деятель Ирака аятолла Сейед Али Систани издал фетву о коллективном джихаде в защиту Ирана. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции.

Как уточняется, решение принято в ответ на религиозный запрос одного из последователей. Систани подчеркнул обязательность священной войны для защиты Ирана.

Иранский аятолла Абдолла Джавади Амоли ранее также выпустил фетву, в которой объявил обязательным «пролитие крови сионистов и президента США Дональда Трампа».