9 марта, 06:36

«Сделаем Израиль снова великим»: Трамп нанёс смертельный удар по MAGA

Войну в Иране назвали смертельным ударом Трампа по MAGA

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Война с Ираном может стоить республиканцам победы на выборах в конгресс, разочаровав главных сторонников президента США Дональда Трампа — изоляционистов. Об этом заявил американист Алексей Черняев, назвав конфликт смертельным ударом по MAGA — Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

По его словам, участники движения MAGA уже в шутку переименовали его в MIGA — Make Israel Great Again («Сделаем Израиль снова великим»). Опросы показывают, что большинство американцев выступают против войны в Иране и боятся наземного вторжения. Однако Дональд Трамп демонстративно отвергает критику и даже проводит коллективные молитвы, чтобы Бог дал ему сил разрушить Тегеран.

«Неважно, как быстро и чем закончится война с Ираном. На выборах за Трампа голосовали изоляционисты, и он их разочаровал. Больше того, президент США уже заявил, что после Ирана наступит очередь Кубы, то есть он даже не думает останавливаться», — пояснил Черняев РИА «Новости».

Политолог уверен, что без голосов изоляционистов республиканцы проиграют осенние выборы в обе палаты конгресса. Даже в традиционно республиканском Техасе могут в итоге победить демократы

Трамп пообещал падение цен на нефть с устранением иранской угрозы

Военная операция США против Ирана может продлиться не менее ста дней. К такому выводу позволяют прийти внутренние документы Пентагона, согласно которым, для обеспечения боевых действий планируется привлечь дополнительный персонал, в том числе специалистов разведки. Американцам не нравится такая перспектива, как и возможность наземного вторжения, поэтому они требуют отправить на войну сына Трампа Бэррона.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

