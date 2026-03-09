Родителям объяснили, почему опасно затыкать детский плач

Запрет на детские слёзы и попытки быстро заставить ребёнка замолчать могут обернуться серьёзными проблемами в будущем, предупредила нейропсихолог Светлана Пуля. По её словам, фразы вроде «не плачь» или «хватит реветь» подавляют эмоции, а не учат с ними справляться.

Плач — естественный нейробиологический механизм. Миндалевидное тело ребёнка реагирует на стресс, а префронтальная кора, отвечающая за самоконтроль, окончательно созревает только к 25 годам. Требовать от малыша «взять себя в руки» бессмысленно. Подавление эмоций ведёт к росту кортизола, ухудшению памяти и ослаблению социальных связей.

Исследования показали, что дети из семей, где эмоции обесцениваются, чаще страдают тревожными расстройствами и депрессией. Напротив, те, кого учат распознавать и обсуждать чувства, психологически устойчивее. Полезно не запрещать плакать, а помочь прожить эмоцию. Обратиться к специалисту стоит, если ребёнок плачет слишком часто или долго не успокаивается.

«Иногда такие реакции могут быть связаны с повышенной тревожностью или особенностями нервной системы. Но в большинстве случаев детский плач — это нормальная реакция на усталость, обиду, страх или разочарование», — отметила собеседница «Газеты.ru».

