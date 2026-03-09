Владимир Путин
Дмитриев назвал хорошим, но временным экстренный шаг G7 по нефти

Обложка © Life.ru

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что в долгосрочной перспективе высвобождение стратегических нефтяных резервов странами Группы семи (G7) не окажет никакого эффекта на топливный кризис.

«Хорошая, но очень временная мера», — написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя соответствующую новость.

«Куда направляются»: Дмитриев выложил фото фон дер Ляйен и Каллас в машине

Ранее цена нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с июня 2022 года превысила 119 долларов. Главы Минфинов стран «Большой семёрки» (G7) намерены решить вопрос о возможности совместного использования нефти из стратегических запасов. Дефицит возник на фоне эскалации на Ближнем Востоке и военного давления на Иран. По словам анонимных источников, три страны G7, в том числе и США, готовы перейти на резервы топлива в объёме до 30%.

Татьяна Миссуми
