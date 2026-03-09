Дмитриев назвал хорошим, но временным экстренный шаг G7 по нефти

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что в долгосрочной перспективе высвобождение стратегических нефтяных резервов странами Группы семи (G7) не окажет никакого эффекта на топливный кризис.

«Хорошая, но очень временная мера», — написал Дмитриев в социальной сети X, комментируя соответствующую новость.