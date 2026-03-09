«Кислотные облака» идут? Экологи прояснили данные об угрозе из Ирана в Центральной Азии

В Сети появились сообщения о том, что над Ираном после ударов по нефтехранилищам сформировалось токсичное облако, которое движется в сторону Центральной Азии. Авторы пишут, что под угрозой оказались Узбекистан, Казахстан и Киргизия. Национальный комитет по экологии и изменению климата Узбекистана всё прояснил.

«Данная информация научно не обоснована. Кислотные осадки формируются при длительном накоплении в атмосфере оксидов серы (SO₂) и азота (NOₓ), которые в облаках вступают в химические реакции с водяным паром», – заверили в комитете.

Специалисты пояснили, что кислотные осадки возникают при длительном накоплении в атмосфере оксидов серы и азота, которые вступают в химические реакции с водяным паром в облаках. По словам экспертов, подобные процессы характерны в основном для промышленных зон и районов непосредственных выбросов загрязняющих веществ.

При переносе воздушных масс на большие расстояния концентрация вредных веществ быстро уменьшается из-за турбулентности атмосферы, вертикального перемешивания и естественного осаждения. В комитете подчеркнули, что формирование «кислотных облаков» на расстоянии тысяч километров от источника практически невозможно. По данным метеонаблюдений и мониторинга качества воздуха, угрозы переноса «кислотного облака» на территорию Узбекистана и соседних стран не зафиксировано.

Авиаудары США и Израиля пришлись по иранским НПЗ и топливным складам. В результате взрывов и горения в атмосферу попало огромное количество опасных соединений — углеводородов, оксидов серы и азота. Взаимодействуя с парами воды, эти вещества превращаются в кислоты, которые затем выпадают на землю в виде осадков.

Иранский Красный Полумесяц предупредил о высокой вероятности кислотных дождей. Такие осадки способны вызывать химические ожоги кожи, поражать лёгкие и уничтожать растительность в пострадавших регионах.