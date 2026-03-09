Названы главные недостатки руководителей, с которыми готовы мирится подчинённые

Сотрудники готовы мириться с требовательностью, жёсткими дедлайнами и высокими стандартами, если за ними стоят компетентность и предсказуемость, рассказала бизнес-психолог Юлия Куликова-Цай. По её словам, люди спокойно принимают даже холодный стиль руководства, если соблюдаются границы и нет унижения.

«Сокращение бюджета, отказ в повышении, жёсткая обратная связь — всё это может быть принято, если объяснена причина. В исследованиях медиативных практик подчёркивается: ощущение прозрачности снижает уровень сопротивления сильнее, чем попытка всем понравиться», — отметила собеседница радио Sputnik.

С нагрузкой и высокой ответственностью профессионалы готовы мириться, когда видят смысл и перспективу. А вот с чем не смирятся — так это с непредсказуемостью, когда правила меняются без объяснений, а решения зависят от настроения. Публичная критика, обесценивание, фаворитизм и двойные стандарты разрушают доверие быстрее всего, подчеркнула эксперт.

