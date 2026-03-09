20 юных футболистов из академии ПСЖ окольными путями вернули из Катара в Москву

Около 20 юных футболистов московской академии «Пари Сен-Жермен» сумели вернуться в российскую столицу через Саудовскую Аравию. Об этом рассказала мать одного из воспитанников.

«Группа из порядка 20 человек смогла добраться в Москву этой ночью через Саудовскую Аравию. Ночью удалось улететь в Стамбул, а позднее всех отправили в Москву», — поделилась собеседница ТАСС.