20 юных футболистов из академии ПСЖ окольными путями вернули из Катара в Москву
Около 20 юных футболистов московской академии «Пари Сен-Жермен» сумели вернуться в российскую столицу через Саудовскую Аравию. Об этом рассказала мать одного из воспитанников.
«Группа из порядка 20 человек смогла добраться в Москву этой ночью через Саудовскую Аравию. Ночью удалось улететь в Стамбул, а позднее всех отправили в Москву», — поделилась собеседница ТАСС.
Напомним, что после завершения футбольных сборов академии PSG сотни детей и подростков из России застряли в Катаре. Часть несовершеннолетних приехала без родителей — в сопровождении тренерского штаба. При этом за неделю 45 тысяч российских туристов вернули домой из Ближнего Востока.
