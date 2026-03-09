Азиатские фондовые рынки упали до 6% на фоне войны в Иране

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона ушли в минус на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 9 марта сообщил телеканал СNBC.

Сильнее всего пострадала Южная Корея: KOSPI обвалился на 5,96%, до 5251 пункта. Японский Nikkei 225 потерял 5,2%, австралийский S&P/ASX 200 — 2,85%. Китайские площадки устояли лучше: Shanghai Composite снизился на 0,67%, Shenzhen Composite — на 0,66%, гонконгский Hang Seng Index упал на 1,35%.

Это не первый удар по рынкам региона. Неделей ранее KOSPI рухнул на 10,6%, а с начала марта потерял уже 16%. Примечательно, что в начале года индекс показывал бурный рост: в январе +24%, в феврале +19,5% на волне ажиотажа вокруг ИИ.