«Блатные» номера с машины Юрия Николаева хотят пустить с молотка за 50 млн

Элитные автомобильные номера серии АМР, ранее принадлежавшие телеведущему Юрию Николаеву, выставили на продажу за 50 миллионов рублей. Об этом Mash рассказал представитель народного артиста.

Госзнаки с привилегированной комбинацией до 2006 года числились за ЦАБ МВД, затем их переоформили на компанию Николаева ЗАО «Юникс». После ликвидации фирмы номера перешли в личную собственность телеведущего. Сейчас они закреплены за его автомобилем Jaecoo.

Серию АМР выводят из оборота — учёт таких номеров аннулируется, однако родственники Николаева отказываются их сдавать. Реализовать ценный лот пока невозможно: вступление в наследство состоится только через три месяца. При этом знаки можно продать отдельно от машины, перевесив на другой автомобиль. Новый владелец не сможет оформить их на себя официально — регистрация таких номеров уже прекращена.