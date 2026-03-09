«Блатные» номера с машины Юрия Николаева хотят пустить с молотка за 50 млн
Обложка © Telegram / Mash
Элитные автомобильные номера серии АМР, ранее принадлежавшие телеведущему Юрию Николаеву, выставили на продажу за 50 миллионов рублей. Об этом Mash рассказал представитель народного артиста.
Госзнаки с привилегированной комбинацией до 2006 года числились за ЦАБ МВД, затем их переоформили на компанию Николаева ЗАО «Юникс». После ликвидации фирмы номера перешли в личную собственность телеведущего. Сейчас они закреплены за его автомобилем Jaecoo.
Серию АМР выводят из оборота — учёт таких номеров аннулируется, однако родственники Николаева отказываются их сдавать. Реализовать ценный лот пока невозможно: вступление в наследство состоится только через три месяца. При этом знаки можно продать отдельно от машины, перевесив на другой автомобиль. Новый владелец не сможет оформить их на себя официально — регистрация таких номеров уже прекращена.
Напомним, известный российский телеведущий Юрий Николаев ушёл из жизни 4 ноября в возрасте 76 лет. Причиной смерти стал рецидив онкологического заболевания с образованием новых метастазов в лёгких. В последние месяцы он страдал от хронических проблем с дыханием, сильной слабости, кашля, одышки и головокружений. Президент России Владимир Путин направил венок на траурную церемонию.
