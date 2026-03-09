Туск переадресовал вопросы про цены на нефть «другому Дональду»

Премьер-министр Польши Дональд Туск отказался комментировать журналистам резкое повышение цен на топливо после развязывания Израилем и США военных действий против Ирана. Он раздражённо ответил, чтобы вопросы про нефть были заданы «другому Дональду», имея в виду американского лидера Дональда Трампа.

«Мы не имеем влияния на мировые цены на топливо. Со всей уверенностью другой Дональд имеет реальное влияние на то, что делается с топливом в мире, так что я прошу направлять вопросы туда, а не скромному польскому Дональду», — уточнил Туск.

Он подчеркнул, что Вашингтон уверяет в скорейшем окончании военной кампании, а значит есть надежда на снижение и стабилизацию цен на нефтяном рынке.