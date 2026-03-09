Премьеры Польши и Нидерландов призвали Зеленского к прагматизму по «Дружбе»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fotokaleinar
Премьер-министры Польши и Нидерландов Дональд Туск и Роб Йеттен призвали Владимира Зеленского к прагматичному решению вопроса о транзите российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом они заявили журналистам в Варшаве.
По словам Йеттена, он уже обсуждал с украинским лидером необходимость снизить напряжение в отношениях между Киевом и Будапештом. Туск поддержал коллегу, отметив, что нужны не только слова, но и реальные действия со стороны Украины.
Напомним, прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но инспекторов для проверки не пускают. Словацкий лидер на одной из пресс-конференций показал прессе спутниковые снимки, которые, как он сказал, являются доказательством достаточной целостности нефтепровода. Также Фицо допускает, что Владимир Зеленский может уничтожить «Дружбу».
