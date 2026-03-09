Премьеры Польши и Нидерландов призвали Зеленского к прагматизму по «Дружбе»

Премьер-министры Польши и Нидерландов Дональд Туск и Роб Йеттен призвали Владимира Зеленского к прагматичному решению вопроса о транзите российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию. Об этом они заявили журналистам в Варшаве.

По словам Йеттена, он уже обсуждал с украинским лидером необходимость снизить напряжение в отношениях между Киевом и Будапештом. Туск поддержал коллегу, отметив, что нужны не только слова, но и реальные действия со стороны Украины.