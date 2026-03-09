Считающая Трампа отцом турчанка заявила, что он начал войну в Иране из-за неё

Жительница Анкары Неджла Озмен, которая через суды пытается доказать своё родство с президентом США Дональдом Трампом, сделала новое громкое заявление. Она считает, что военная операция в Иране связана с ней лично. Об этом девушка рассказала в своём личном блоге.

Женщина уверена, что Трамп — её биологический отец, и требует провести ДНК-тест. Осенью суд в Анкаре отклонил иск из-за отсутствия доказательств, но Озмен подала апелляцию и обратилась в посольство США. Также она направила видеообращение «своему отцу» и пообещала идти до конца в своей борьбе.

«Папочка, не обижайся, но я поддерживаю Иран. Мой отец начал войну против Ирана. Думаю, что он таким образом пытается сделать так, чтобы про меня забыли, он пытается этими новостями «убрать» меня из повестки дня. Не вмешивайся в дела других стран, папа», — заявила девушка.