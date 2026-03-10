Советники Трампа просят вывести США из войны с Ираном из-за последствий

Советники президента США Дональда Трампа настаивают, что ему пора объявить план вывода войск из конфликта с Ираном. Они предлагают заявить, что «военные в значительной степени достигли своих целей». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Окружение главы государства считает, затяжная война оттолкнёт консервативный электорат. Сейчас он ещё поддерживает операцию, но может изменить мнение. Трампу показали данные опросов общественного мнения, что большинство американцев против участия США в войне с Ираном.

Советники также тревожатся из-за роста цен на нефть. Это может ударить по шансам республиканцев на промежуточных выборах. Сам президент удивлён, что Тегеран не сдаётся, несмотря на успехи американо-израильских сил.