Бортников рассказал о срыве новых террористических атак на Крымский мост
Антитеррористическая защита Крымского моста полностью пересмотрена, благодаря принятым мерам удалось предотвратить ряд попыток новых атак. Об этом заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.
В интервью RG.ru по случаю 20-летия Национального антитеррористического комитета он также отметил, что в России регулярно проходят тренировки и учения, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в защите различных объектов.
«В частности, полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход», — подчеркнул Бортников.
Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием. Он подчеркнул, что НАК сыграл ключевую роль в создании и развитии общегосударственной системы противодействия терроризму. Послание опубликовано на сайте Кремля.
