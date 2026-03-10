Владимир Путин
Бортников рассказал о срыве новых террористических атак на Крымский мост

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Антитеррористическая защита Крымского моста полностью пересмотрена, благодаря принятым мерам удалось предотвратить ряд попыток новых атак. Об этом заявил председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников.

В интервью RG.ru по случаю 20-летия Национального антитеррористического комитета он также отметил, что в России регулярно проходят тренировки и учения, в ходе которых выявляются и своевременно устраняются недостатки в защите различных объектов.

«В частности, полностью пересмотрена система защиты Крымского моста. Принятые комплексные меры позволили предотвратить целый ряд попыток противника осуществить новые атаки на этот транспортный переход», — подчеркнул Бортников.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил Национальный антитеррористический комитет с 20-летием. Он подчеркнул, что НАК сыграл ключевую роль в создании и развитии общегосударственной системы противодействия терроризму. Послание опубликовано на сайте Кремля.

Новости политической сферы РФ на внутреннем и внешнем контуре — в разделе «Политика России» на Life.ru.

