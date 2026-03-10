«Мы потеряем всё»: В США признали стратегическое поражение в Иране

США не достигли главной цели военной операции против Ирана и сейчас рискуют «потерять всё». Такое мнение высказал бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

По его словам, Вашингтон рассчитывал изменить политическую ситуацию в стране, однако добиться этого не удалось. Напротив, нынешняя система власти, по его оценке, стала ещё устойчивее. Он назвал это «унизительным стратегическим поражением» США. Он уверен, что убийство верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи не изменило общий баланс сил, режим стал только более устойчивым.

«Гибель одного человека ничего не решает. И поскольку мы не можем изменить этот режим, мы проиграли войну. И теперь мы потеряем всё. У иранцев не закончились ракеты, они готовятся к следующей фазе запланированной ими операции», — сказал Риттер.

Военная эскалация вокруг Ирана началась 28 февраля, когда США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории страны, включая цели в Тегеране. Трамп пригрозил, что США нанесут атаки, которые будут в 20 раз мощнее нынешних. Но боевые действия обходятся США чрезвычайно дорого, посему они рискуют утратить способность сдерживать Россию и Китай.