В Литве бьют тревогу из-за угрозы исчезновения с северного транзитного коридора
Политическая и экономическая ситуация в Литве может негативно сказаться на транспортной отрасли страны. Об угрозе исчезновения с северного транзитного коридора заявил глава международного альянса транспорта и логистики (TTLA) Повилас Дрижас в интервью местным новостным порталам.
По его словам, Вильнюс уже теряет значительную часть логистического рынка. Ситуация связана с тем, что транзит на Восток через литовскую территорию остаётся рискованным, и эту долю перехватывают соседние государства — Польша и Латвия. В итоге республика рискует исчезнуть с маршрутов северного транзитного коридора. Дрижас добавил, что весь поток грузов и доходы от таможенных сборов, платежей в терминалах и других услуг уходят соседям.
«Они получают прибыль, потому что потоки из Центральной Азии и Китая в Европу очень большие, а литовцы стремительно теряют свою долю», — отметил он.
Эксперт оценил недополученные доходы Литвы: около 100 млн евро годового оборота в сегменте автомобильных перевозок на Восток. Из-за кризиса с грузовиками транспортный сектор потерял более 50 млн евро, а материальный ущерб членов TTLA из-за застрявших машин может достигать 30 млн евро. Он подчеркнул, что доставка грузов в обход Литвы занимает больше времени и обходится значительно дороже.
«Для компаний создаётся драматическая альтернатива. Они будут вынуждены решать, стоит ли отказываться от работы с Центральной Азией, когда ЕС и наши институты уделяют этому региону большое внимание и инвестируют в транспортную инфраструктуру», — заключил глава TTLA.
Однако вместо решения этих проблем Литва занята попытками угодить США. Ранее литовские власти предлагали Вашингтону использовать территорию их страны для размещения объектов, необходимых для тылового обеспечения американского контингента в конфликте на Ближнем Востоке. Вместе с тем Вильнюс готов и солдат своих отправить воевать против Ирана бок о бок с американцами.
