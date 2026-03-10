В Литве бьют тревогу из-за угрозы исчезновения с северного транзитного коридора

Политическая и экономическая ситуация в Литве может негативно сказаться на транспортной отрасли страны. Об угрозе исчезновения с северного транзитного коридора заявил глава международного альянса транспорта и логистики (TTLA) Повилас Дрижас в интервью местным новостным порталам.

По его словам, Вильнюс уже теряет значительную часть логистического рынка. Ситуация связана с тем, что транзит на Восток через литовскую территорию остаётся рискованным, и эту долю перехватывают соседние государства — Польша и Латвия. В итоге республика рискует исчезнуть с маршрутов северного транзитного коридора. Дрижас добавил, что весь поток грузов и доходы от таможенных сборов, платежей в терминалах и других услуг уходят соседям.

«Они получают прибыль, потому что потоки из Центральной Азии и Китая в Европу очень большие, а литовцы стремительно теряют свою долю», — отметил он.

Эксперт оценил недополученные доходы Литвы: около 100 млн евро годового оборота в сегменте автомобильных перевозок на Восток. Из-за кризиса с грузовиками транспортный сектор потерял более 50 млн евро, а материальный ущерб членов TTLA из-за застрявших машин может достигать 30 млн евро. Он подчеркнул, что доставка грузов в обход Литвы занимает больше времени и обходится значительно дороже.

«Для компаний создаётся драматическая альтернатива. Они будут вынуждены решать, стоит ли отказываться от работы с Центральной Азией, когда ЕС и наши институты уделяют этому региону большое внимание и инвестируют в транспортную инфраструктуру», — заключил глава TTLA.