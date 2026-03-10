«Хрупкие девушки с кайлом»: Глава Коми вспомнил подвиг двух женщин-шахтёров из Воркуты

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн выступил с комментарием к спецпроекту Life.ru «Фронт под землёй». Он рассказал о женщинах-шахтёрах из Воркуты, чей труд в годы Великой Отечественной войны стал неотъемлемой частью Победы.

Руководитель региона назвал легендарными имена двух жительниц республики — Ксении Пластининой и Ванды Барсуковой. Их судьбы являются примером самоотверженности для всей страны.

«Ксения Андреевна Пластинина и Ванда Модестовна Барсукова – две женщины-легенды, две судьбы, два примера невероятной силы. Наша гордость! Их имена навсегда вписаны в историю Республики Коми и всей страны как пример самоотверженности, ставшей залогом Победы в Великой Отечественной войне», — подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Глава региона напомнил, что, пока мужчины сражались на фронте, воркутинские девушки в тяжелейших условиях Заполярья добывали уголь. Этот уголь был жизненно необходим блокадному Ленинграду и ценился буквально на вес золота.

«На них равнялись многие воркутинки. Пока мужчины воевали, хрупкие девушки с кайлом и лопатой в руках добывали уголь для блокадного Ленинграда. Ксения Пластинина и Ванда Барсукова ковали Победу в тылу, своим героическим трудом приближая долгожданный мир. Их подвиг останется вечным напоминанием, что в самые тяжёлые времена люди способны на настоящее мужество и героизм», — отметил Гольдштейн.