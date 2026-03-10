90% российских туристов вернутся из стран Персидского Залива к вечеру
Обложка © Life.ru
К концу дня 10 марта около 90% российских туристов вернутся из шести стран Персидского Залива, которые Минэкономразвития не рекомендует для поездок из-за войны. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По данным аналитической службы АТОР, к позднему вечеру 10 марта из 6 стран Персидского Залива, которые не рекомендованы для турпоездок Минэкономразвития, вернутся в Россию порядка 90% клиентов туроператоров», — отметили в организации.
При этом более сложная ситуация наблюдается с вывозом россиян с островов Индийского океана и некоторых стран Юго-Восточной Азии. Там возвращение туристов домой осложняется логистикой и ограниченным количеством рейсов.
Ранее Life.ru отмечал, что россиянам, собирающимся в отпуск этим летом, стоит предусмотреть в бюджете немного больше средств. Цены на отдых вырастут, однако не так резко, как в предыдущие годы. Однако Турция в курсе, что в регионе идёт война, поэтому стоимость туров возрастёт.
