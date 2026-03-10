Шнобелевскую премию впервые за 36 лет проведут не в США

Шнобелевскую премию, известную своими необычными научными исследованиями, впервые за 36 лет проведут не в США. Об этом сообщила британская газета The Guardian.

Организаторы объяснили перенос трудностями с въездом в Соединённые Штаты. Ведущий церемонии и редактор журнала Annals of Improbable Research Марк Абрахамс заявил, что за последний год поездки в страну стали небезопасными для гостей премии, поэтому лауреатов и журналистов решили не приглашать в США.

По данным издания, решение приняли на фоне ужесточения миграционной политики в Штатах. Речь идёт о депортациях нелегальных мигрантов и более строгих мерах в отношении владельцев студенческих и гостевых виз. В 2025 году четверо из десяти лауреатов отказались приезжать на церемонию в Бостон.

В этом году награду вручат в Цюрихе. Организаторы планируют проводить церемонию там раз в два года, а в промежутках — в других европейских городах. Традиционно мероприятие проходит в сентябре, за несколько недель до объявления лауреатов Нобелевской премии.

Шнобелевская премия считается шуточной наградой за исследования самых разных направленностей. Среди прошлогодних лауреатов — японские учёные, проверявшие, помогает ли раскраска коров под зебру защитить животных от укусов мух, а также исследователи из Африки и Европы, изучавшие вкусовые предпочтения ящериц в пицце.

Возвращать событие в США в ближайшее время не планируют.

