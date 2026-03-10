Власти Подмосковья призвали не мешать поискам пропавших в Звенигороде детей

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов обратился к местным жителям в связи с пропажей трёх детей в Звенигороде. Он заверил, что в поисках задействованы все необходимые специалисты и подготовленные добровольцы. Чиновник призвал не пытаться участвовать в поисках самостоятельно.

«Это опасно. Самое правильное — дать возможность профессионалам, спасателям, выполнять свою работу», — подчеркнул Иванов. Он добавил, что власти сами сообщат, если потребуется помощь волонтёров.

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков, которые ушли гулять в район реки и не вернулись. По словам рыбака, один из пропавших детей мог утонуть — СК возбудил дело по статье об убийстве, но поиски не прекращаются: спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах.