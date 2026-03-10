В Звенигороде расширили зону поисков пропавших 7 марта детей
В Подмосковье расширили зону поисков троих пропавших детей в Звенигороде. Обложка © MAX / Национальный центр помощи
Поисковая операция в Одинцовском городском округе выходит на новые рубежи. Спасатели расширили территорию обследования после исчезновения троих несовершеннолетних из Звенигорода, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.
Работа ведётся круглосуточно, задействованы все доступные силы и технические средства. Основная версия — подростки устроили пикник к 8 Марта на берегу реки, но вышли на лёд и провалились.
Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков, которые ушли гулять в район реки и не вернулись. По словам рыбака, один ребёнок мог утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве. Поиски не прекращаются: спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.