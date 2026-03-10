В Звенигороде расширили зону поисков пропавших 7 марта детей

Поисковая операция в Одинцовском городском округе выходит на новые рубежи. Спасатели расширили территорию обследования после исчезновения троих несовершеннолетних из Звенигорода, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Работа ведётся круглосуточно, задействованы все доступные силы и технические средства. Основная версия — подростки устроили пикник к 8 Марта на берегу реки, но вышли на лёд и провалились.