Регион
10 марта, 10:13

В Звенигороде расширили зону поисков пропавших 7 марта детей

В Подмосковье расширили зону поисков троих пропавших детей в Звенигороде. Обложка © MAX / Национальный центр помощи

Поисковая операция в Одинцовском городском округе выходит на новые рубежи. Спасатели расширили территорию обследования после исчезновения троих несовершеннолетних из Звенигорода, сообщила пресс-служба областного главка МЧС.

Работа ведётся круглосуточно, задействованы все доступные силы и технические средства. Основная версия — подростки устроили пикник к 8 Марта на берегу реки, но вышли на лёд и провалились.

Напомним, 7 марта в Звенигороде пропали трое подростков — 13-летняя Алина Арсланова и 12-летние Богдан Савельев и Иван Поздняков, которые ушли гулять в район реки и не вернулись. По словам рыбака, один ребёнок мог утонуть. СК возбудил дело по статье об убийстве. Поиски не прекращаются: спасатели МЧС и добровольцы круглосуточно обследуют акваторию на лодках и прочёсывают местность на снегоходах.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
