Российская лыжница Багиян прошла в полуфинал спринта на Паралимпиаде

Российская лыжница Анастасия Багиян успешно преодолела квалификацию в спринте классическим стилем на зимних Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка, выступающая в классе NS1 (с нарушением зрения), показала результат 2 минуты 55,11 секунды и вошла в восьмёрку сильнейших. Её ведущим выступил Сергей Синякин.

Полуфинальные заезды пройдут во вторник и начнутся в 14:59 мск. Финалы состоятся там же через час — в 15:54.

Это первые Паралимпийские игры для российских атлетов с 2014 года, на которых они выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Всего на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые проходят с 6 по 15 марта, участвуют шесть россиян.

На Паралимпиаде уже появились медалисты из России. Лыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзу в скоростном спуске, а позже завоевала золото в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Тренер спортсменки Юрий Пешков рассказал журналистам о тернистом пути к этой победе: Варвара шла к ней давно — поехать на две предыдущих Паралимпиады у неё не получилось.