Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 12:01

Российская лыжница Багиян прошла в полуфинал спринта на Паралимпиаде

Анастасия Багиян. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Анастасия Багиян. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Российская лыжница Анастасия Багиян успешно преодолела квалификацию в спринте классическим стилем на зимних Паралимпийских играх в Италии. Спортсменка, выступающая в классе NS1 (с нарушением зрения), показала результат 2 минуты 55,11 секунды и вошла в восьмёрку сильнейших. Её ведущим выступил Сергей Синякин.

Полуфинальные заезды пройдут во вторник и начнутся в 14:59 мск. Финалы состоятся там же через час — в 15:54.

Это первые Паралимпийские игры для российских атлетов с 2014 года, на которых они выступают с национальной символикой. В сентябре 2025 года IPC полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России. Всего на Играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо, которые проходят с 6 по 15 марта, участвуют шесть россиян.

Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде
Гимн России впервые с 2014 года прозвучал на Паралимпиаде

На Паралимпиаде уже появились медалисты из России. Лыжница Варвара Ворончихина выиграла бронзу в скоростном спуске, а позже завоевала золото в дисциплине супергигант в классе LW6/8-2, пройдя дистанцию с результатом в 1 минуту и 15,60 секунды. Тренер спортсменки Юрий Пешков рассказал журналистам о тернистом пути к этой победе: Варвара шла к ней давно — поехать на две предыдущих Паралимпиады у неё не получилось.

Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Паралимпиада в Италии
  • Зимние виды спорта
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar