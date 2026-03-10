Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 марта, 16:41

Число пострадавших при ударе по Брянску ракетами Storm Shadow выросло до 16

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Zajc

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Piotr Zajc

В результате ракетного удара ВСУ по Брянску число пострадавших увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, противник атаковал запустил ракеты с самолётов Су-24 из Одесской области.

При обстреле Брянска ракетами Storm Shadow погибли двое мирных жителей
При обстреле Брянска ракетами Storm Shadow погибли двое мирных жителей

Напомним, сегодня около 18:00 по Москве стало известно, что Брянск находится под массированной атакой ВСУ. Украинская авиация нанесла удар ракетами Storm Shadow по территории предприятия, где производятся микросхемы. Всех пострадавших доставили в больницу.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • ВСУ
  • Только на LIFE
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar