Число пострадавших при ударе по Брянску ракетами Storm Shadow выросло до 16
В результате ракетного удара ВСУ по Брянску число пострадавших увеличилось до 16 человек. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, противник атаковал запустил ракеты с самолётов Су-24 из Одесской области.
Напомним, сегодня около 18:00 по Москве стало известно, что Брянск находится под массированной атакой ВСУ. Украинская авиация нанесла удар ракетами Storm Shadow по территории предприятия, где производятся микросхемы. Всех пострадавших доставили в больницу.
