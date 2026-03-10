Многоэтажка в Васильевке не подлежит восстановлению после удара ВСУ

Многоэтажный дом в Васильевке Запорожской области, повреждённый в результате удара ВСУ 8 марта, восстановить не удастся. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко.

«К сожалению, дом, по которому были нанесены самые массивные удары, не подлежит восстановлению. Всем пострадавшим, жителям, которые потеряли жильё или у которых частичное повреждение получили домовладения, оказывается необходимая помощь», — сказала она на видео в своём телеграм-канале.