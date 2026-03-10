Многоэтажка в Васильевке не подлежит восстановлению после удара ВСУ
Обложка © РИА Новости / Александр Полегенько
Многоэтажный дом в Васильевке Запорожской области, повреждённый в результате удара ВСУ 8 марта, восстановить не удастся. Об этом сообщила глава округа Наталья Романиченко.
«К сожалению, дом, по которому были нанесены самые массивные удары, не подлежит восстановлению. Всем пострадавшим, жителям, которые потеряли жильё или у которых частичное повреждение получили домовладения, оказывается необходимая помощь», — сказала она на видео в своём телеграм-канале.
Напомним, БПЛА ВСУ ударили по дому в Запорожской области. Местных жителей эвакуировали в безопасное место. Спустя пару часов тело женщины нашли под завалами многоэтажки.
Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.