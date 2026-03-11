UKMTO: Грузовое судно поражено неизвестным снарядом в Ормузском проливе

В Ормузском проливе произошло чрезвычайное происшествие с грузовым судном. После попадания неизвестного боеприпаса на корабле начался сильный пожар, а моряки приступили к эвакуации. Об этом сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

«Сотрудник UKMTO по вопросам безопасности получил сообщение об инциденте в 11 морских милях к северу от Омана в Ормузском проливе. Сообщается, что грузовое судно было поражено неизвестным снарядом, в результате чего на борту возник пожар», — говорится в сообщении управления.

В настоящий момент экипаж покидает борт горящего корабля. Это уже не первый подобный инцидент за последние часы. В UKMTO уточнили, что ещё одно гражданское судно ранее в среду также пострадало в результате атаки и получило серьёзные повреждения в 25 морских милях от Рас-эль-Хаймы (ОАЭ).