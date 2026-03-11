В Казахстане заявили, что санкции против «Дружбы» не затронут их нефть

Казахстанская нефть, транспортируемая по трубопроводу «Дружба», не будет затронута западными санкциями. Такое заявление сделал министр энергетики Ерлан Аккенженов, комментируя журналистам ситуацию.

По его словам, существует четкое понимание того, что именно казахстанское сырьё не подпадёт под ограничительные меры, которые, как ожидается, Великобритания введёт в отношении трубопровода в 2027 году.

Напомним, 24 февраля правительство Великобритании предоставило временное исключение из санкционного режима для нефтепровода «Дружба». Данное послабление, действующее до 14 октября 2027 года, было введено в связи с тем, что нефтепровод оказался под ограничениями в рамках нового пакета антироссийских санкций, объявленного в тот же день. Эти рестрикции затронули, в частности, компанию «Транснефть», оператора российского участка трубопровода.