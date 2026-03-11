Дрон ВСУ убил иностранного волонтёра в курском приграничье
В Курской области гражданский автомобиль был атакован FPV-дроном, запущенным ВСУ. Жертвой стал 40-летний волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, который получил смертельные ранения и скончался по пути в медицинское учреждение. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.
«Самые искренние слова соболезнования родным и близким», — написал губернатор в Telegram-канале.
Как уточнил Хинштейн, ЧП произошло минувшей ночью на автодороге Дьяконово — Суджа вблизи села Большое Солдатское Большесолдатского района.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Брянску увеличилось до 42 человек, шесть жителей города погибли. Среди пострадавших 29 человек попали в больницу. По данным СК, ВСУ использовали не менее восьми ракет.
