Дрон ВСУ убил иностранного волонтёра в курском приграничье

В Курской области гражданский автомобиль был атакован FPV-дроном, запущенным ВСУ. Жертвой стал 40-летний волонтёр, гражданин Федерации Сент-Китс и Невис, который получил смертельные ранения и скончался по пути в медицинское учреждение. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн.