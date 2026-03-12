В России может появиться памятник женщинам-шахтёрам. На его создание скульптора вдохновил спецпроект LIFE

Скульптор Василий Селиванов заявил о готовности создать памятник в честь женщин-шахтёров, которые в годы Великой Отечественной войны работали под землёй и помогали стране приближать Победу. Об этом он заявил в беседе с Life.ru после того, как ознакомился с нашим спецпроектом «Фронт под землёй».

По его словам, это одна из тех тем, которые уже «заложены самой историей» и требуют художественного воплощения. Мастер назвал подвиг женщин в шахтах «скрытым пластом», который необходимо поднять на поверхность.

Селиванов отметил, что особенно важно показать сочетание внешней хрупкости и внутренней силы. Он напомнил, что в годы войны женщины трудились не только в поле и у станка, но и в забое — в темноте, холоде и на большой глубине.

Я бы действительно сделал памятник с большим удовольствием из глыбы угля, прям такой вот одной огромной глыбы, из которой выступает фигура женщины, достаточно хрупкой. И главное, что она держит в руке огонь — живое пламя или лампаду как символ тепла, жизни и надежды. Василий Селиванов скульптор

По мнению Селиванова, такой монумент должен появиться там, где особенно сильна память о шахтёрском труде, — в Кузбассе или Донбассе. Он подчеркнул, что это важно не только как знак уважения к прошлому, но и как урок достоинства для будущих поколений.

Спецпроект LIFE.ru «Фронт под землёй» был подготовлен к Международному женскому дню. Он посвящён женщинам, которые в годы войны заменили мужчин в шахтах и работали под землёй по 10–12 часов в сутки, обеспечивая страну топливом для промышленности и фронта.