Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 марта, 13:48

Делегация Будапешта едет к границе с Украиной выяснять судьбу «Дружбы»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN

Венгерская делегация во главе с государственным секретарём министерства энергетики Габором Чепеком направилась к границе с Украиной, чтобы проверить состояние нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По словам Чепека, в состав делегации входят специалисты нефтяной отрасли и энергетические аналитики. Ожидается, что представители Венгрии проведут переговоры в Киеве с украинскими чиновниками и представителями Европейского союза. Основной темой обсуждения станет возможное восстановление работы трубопровода.

В Казахстане заявили, что санкции против «Дружбы» не затронут их нефть
В Казахстане заявили, что санкции против «Дружбы» не затронут их нефть

Прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но инспекторов для проверки не пускают. Словацкий лидер на одной из пресс-конференций показал прессе спутниковые снимки, которые, как он сказал, являются доказательством достаточной целостности нефтепровода. Также Фицо допускает, что Владимир Зеленский может уничтожить «Дружбу».

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Венгрия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar