Делегация Будапешта едет к границе с Украиной выяснять судьбу «Дружбы»

Венгерская делегация во главе с государственным секретарём министерства энергетики Габором Чепеком направилась к границе с Украиной, чтобы проверить состояние нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает украинское издание УНИАН.

По словам Чепека, в состав делегации входят специалисты нефтяной отрасли и энергетические аналитики. Ожидается, что представители Венгрии проведут переговоры в Киеве с украинскими чиновниками и представителями Европейского союза. Основной темой обсуждения станет возможное восстановление работы трубопровода.