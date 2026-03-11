Делегация Будапешта едет к границе с Украиной выяснять судьбу «Дружбы»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FOTOGRIN
Венгерская делегация во главе с государственным секретарём министерства энергетики Габором Чепеком направилась к границе с Украиной, чтобы проверить состояние нефтепровода «Дружба». Об этом сообщает украинское издание УНИАН.
По словам Чепека, в состав делегации входят специалисты нефтяной отрасли и энергетические аналитики. Ожидается, что представители Венгрии проведут переговоры в Киеве с украинскими чиновниками и представителями Европейского союза. Основной темой обсуждения станет возможное восстановление работы трубопровода.
Прокачка нефти по южному ответвлению трубопровода «Дружба» была остановлена 27 января. Премьер Словакии Роберт Фицо говорил, что в Киеве обещали возобновить поставки с 3 марта, но перенесли сроки. На Украине утверждают, что труба повреждена, а прокачка по ней невозможна, но инспекторов для проверки не пускают. Словацкий лидер на одной из пресс-конференций показал прессе спутниковые снимки, которые, как он сказал, являются доказательством достаточной целостности нефтепровода. Также Фицо допускает, что Владимир Зеленский может уничтожить «Дружбу».
