Кремль намерен размещать видео брифингов в новом формате, сообщил Песков

В Кремле планируют внедрить новый формат работы с прессой, предполагающий регулярную публикацию видеозаписей брифингов при наличии возможности. Об этом ТАСС 12 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«По мере возможности будем практиковать», — уточнил представитель Кремля в беседе с агентством.

Ранее Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки в России. По его словам, мессенджеру необходимо выполнять положения законодательства РФ, поддерживать гибкий диалог с властями и найти вариант для решения проблем.