Кремль намерен размещать видео брифингов в новом формате, сообщил Песков
Обложка © Life.ru
В Кремле планируют внедрить новый формат работы с прессой, предполагающий регулярную публикацию видеозаписей брифингов при наличии возможности. Об этом ТАСС 12 марта сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«По мере возможности будем практиковать», — уточнил представитель Кремля в беседе с агентством.
Ранее Песков назвал необходимые условия, чтобы Telegram избежал блокировки в России. По его словам, мессенджеру необходимо выполнять положения законодательства РФ, поддерживать гибкий диалог с властями и найти вариант для решения проблем.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.