Семь популярных мужских имён отмечают День ангела по православному календарю

Сегодня, 12 марта 2026 года, по православным святцам День ангела (именины) празднуют обладатели семи популярных мужских имён. Этот день связан с памятью нескольких святых, в честь которых и даются эти имена при крещении.

Макар — в честь святого Макария (Макария Иерусалимского, епископа, и других подвижников). Имя греческого происхождения означает «блаженный», «счастливый». Макары обычно энергичны, оптимистичны, обладают лёгким характером и часто добиваются успеха в жизни.

Михаил — один из самых распространённых покровителей. Память архангела Михаила и многих святых с этим именем (включая новомучеников). С древнееврейского — «подобный Богу». Михаила характеризуют как надёжных, спокойных, чувствительных и верных людей, на которых всегда можно положиться.

Пётр — в честь апостола Петра и других святых (например, священномученика Петра Успенского). От греческого «камень», символизирует твёрдость, стойкость и надёжность. Петры часто бывают лидерами, упорными и принципиальными.

Степан (Стефан) — память первомученика архидиакона Стефана и других. От греческого «венок», «венец». Степаны обычно прямолинейны, справедливы, обладают сильным характером и не любят компромиссов.

Тимофей — в честь апостола Тимофея и преподобных. От греческого «почитающий Бога». Тимофеи — добрые, отзывчивые, часто творческие натуры, с развитым чувством справедливости.

Юлиан (Иулиан, Ульян) — память мучеников Иулиана и других. От латинского «из рода Юлиев» или «июльский». Юлианы — интеллигентны, артистичны, обладают тонким вкусом и нередко достигают успехов в искусстве или науке.

Яков (Иаков) — в честь апостола Иакова и других праведников. От еврейского «держащий за пятку» или «защитник». Яковы — упорные, целеустремлённые, часто становятся хорошими семьянинами и надёжными друзьями

Если среди ваших родных, друзей или коллег есть Макары, Михаиилы, Петры, Степааны, Тимофееи, Юлианы или Яковы — обязательно поздравьте их! День ангела — это не просто дата, а духовный праздник, когда человек вспоминает своего небесного заступника, молится и старается провести день в добре и мире.

Любой богослужебный день важен. Каждый из них — это ступень лестницы, ведущей к Богу. Но есть особенные даты: 12 марта 2026 года. Четверг третьей седмицы Великого поста отличается тем, что в этот день не совершается преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, так как Дары уже освящены. Подробнее — на Life.ru.