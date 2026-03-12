Самый важный день третьей недели Великого поста: Как не согрешить 12 марта, в Великопостную литургию

Любой богослужебный день важен. Каждый из них — это ступень лестницы, ведущей к Богу. Но есть особенные даты: 12 марта 2026 года. Четверг третьей седмицы Великого поста отличается тем, что в этот день не совершается преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа, так как Дары уже освящены.

Почему этот день так важен? Потому что именно сегодня Церковь создаёт условия для покаянного настроения у верующих: нужен ли им Христос, когда Его нет в Чаше? Любят ли они Его, когда не слышат знакомых песнопений? Или их вера живёт только «по праздникам»?

Почему 12 марта — литургическая тишина?

Какой церковный праздник 12 марта 2026: что такое Литургия Преждеосвященных Даров?

Согласно 49-му правилу Лаодикийского собора и 52-му правилу Трулльского собора, в будние дни Великого поста совершается только литургия неполная, только Преждеосвященная, а в субботу и воскресенье — полная. Но есть нюанс.

По Иерусалимскому уставу, которого придерживается сейчас Русская православная церковь, Литургия Преждеосвященных Даров совершается не во все будни, а только в среду и пятницу каждой седмицы, а также в некоторые особые дни. Например, в день памяти Сорока мучеников, Обретение главы Иоанна Предтечи и храмовые праздники. 12 марта 2026 года — это четверг. А это значит, что, согласно следованию Иерусалимскому уставу, в этот день обычно не совершается никакой литургии — ни полной, ни Преждеосвященной. Но почему так?

12 марта — это день, когда в церкви нет ежедневной евхаристии. Это делается для того, чтобы мы заскучали по ней, чтобы острее ощутили, что центр нашей жизни — именно Чаша Христова. В такие дни устав предписывает совершать чин изобразительных. Это служба, которая как бы «изображает» литургию, напоминая нам о том, чего мы лишены, и настраивая на покаяние.

Так почему же этот день — самый важный?

Григорий Двоеслов и Литургия Преждеосвященных Даров: почему 12 марта 2026 года очень важный день?

Фраза «самый важный» в контексте церковной жизни — это не про «единственный шанс на спасение», а скорее про остроту переживания. Если мы, зная, что сегодня в храме не будет литургии, всё равно придём на службу, постоим в тишине, поклонимся до земли, то войдём в ритм Церкви. Научимся жить не «потреблением» святыни, а верностью Богу даже тогда, когда Он неощутим.

В день памяти святителя Григория Двоеслова, имя которого неразрывно связано с чином Преждеосвященной Литургии и её распространителя, самой службы не проходит. Это парадокс, но для нас важнее другое: 12 марта мы должны помнить, что постоянное присутствие на Престоле уже преложенных Святых Даров накладывает особенный отпечаток на богослужение во время Великого поста. Несмотря на то что служба очень строгая, она совершается только при наличии даров, в которых присутствует сам Христос.

Что можно и нельзя делать 12 марта 2026 года?

Запреты на 12 марта 2026 года: чего нельзя делать в Великий пост?

Итак, мы выяснили, что 12 марта — день литургической тишины. Но значит ли это, что день «пуст» и можно заниматься чем угодно? Как бы не так. Давайте разберём, какие запреты приносит нам 12 марта 2026 года.

Что запрещается 12 марта?

Нельзя искать «праздника» там, где его нет. Главный запрет этого дня — не есть мясо, молоко, яйца и рыбу. Но, как мы уже поняли, гораздо важнее — запрет на «праздничность». Нельзя принимать пищу до вечера. Даже если литургии как таковой не будет, логика сохраняется: если мы хотим прочувствовать этот день как особый, мы можем ограничить себя в пище не только качественно, но и количественно. Нельзя забывать о тех, кто готовится к крещению. 12 марта 2026 года мы особенно остро должны молиться о «просвещаемых», то есть о тех, кто готовится стать христианином на Пасху. Это не столько запрет, сколько предупреждение: не будь эгоистом в своей «духовной диете», помни о всей Церкви.

Что разрешается 12 марта 2026 года?

А вот прийти в храм не можно, а нужно! Выстоять службу без причастия — это и есть главный подвиг этого дня. Также рекомендуется сделать доброе дело и радоваться тише. Что это значит? Конечно, не нужно унывать и проводить 12 марта в тоскливом настроении, но лучше стараться сохранять спокойствие и нейтральность.

12 марта 2026 года покажет, умеете ли вы не только брать, но и отдавать. Легко пользоваться благами, но порой нужно остановиться и спросить себя: «А что могу дать я?»