Мамиашвили назвал поведение украинского борца трагифарсом

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал поведение украинского спортсмена Артура Костюка на церемонии награждения молодежного чемпионата Европы в Сербии. Костюк, занявший третье место, покинул пьедестал и повернулся спиной к залу во время исполнения российского гимна, передает РИА «Новости».

«Конечно, жаль этих ребят. Но никакого другого чувства, кроме жалости, его решение не вызывает: бедолага стоит в стороне и ёрзает», — заявил Мамиашвили.

По словам главы ФСБР, подобное поведение связано с ситуацией на Украине, где, по его мнению, «агония принимает и такие формы». При этом он выразил уверенность, что в будущем между странами обязательно наладятся нормальные отношения.

Напомним, молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в сербском городе Зренянин с 10 по 15 марта. Для российских спортсменов этот турнир стал первым официальным стартом под флагом и с гимном России после 2021 года. В весовой категории до 86 килограммов золото завоевал россиянин Бозигит Исламгереев, Костюк занял третье место.