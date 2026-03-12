Владимир Путин
12 марта, 09:58

Мамиашвили назвал поведение украинского борца трагифарсом

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал поведение украинского спортсмена Артура Костюка на церемонии награждения молодежного чемпионата Европы в Сербии. Костюк, занявший третье место, покинул пьедестал и повернулся спиной к залу во время исполнения российского гимна, передает РИА «Новости».

«Конечно, жаль этих ребят. Но никакого другого чувства, кроме жалости, его решение не вызывает: бедолага стоит в стороне и ёрзает», — заявил Мамиашвили.

По словам главы ФСБР, подобное поведение связано с ситуацией на Украине, где, по его мнению, «агония принимает и такие формы». При этом он выразил уверенность, что в будущем между странами обязательно наладятся нормальные отношения.

Российские борцы вольного стиля завоевали пять золотых медалей молодёжного ЧЕ
Напомним, молодежный чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в сербском городе Зренянин с 10 по 15 марта. Для российских спортсменов этот турнир стал первым официальным стартом под флагом и с гимном России после 2021 года. В весовой категории до 86 килограммов золото завоевал россиянин Бозигит Исламгереев, Костюк занял третье место.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

Дарья Денисова
  • Новости
  • Михаил Мамиашвили
  • Спорт
