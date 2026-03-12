Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации высокопоставленного командира Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действовавшего в Ливане в составе ракетного подразделения организации «Хезболла». Операция была проведена во вторник, 10 марта.

ЦАХАЛ отчитался о ликвидации координатора КСИР в ракетных войсках «Хезболлы». Видео © Telegram / ЦАХАЛ

Целью стал Абу Д’ра Махмади, который являлся ключевой фигурой в военной координации между «Хезболлой» и иранским режимом.

«Махмади играл центральную роль в построении военной мощи «Хезболлы» в области ракетных войск и работал над её восстановлением после операции «Стрелы Севера», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Кроме того, ликвидированный командир был влиятельным экспертом по стратегическим вооружениям, возглавлял ракетные процессы в организации и направлял пуски ракет по территории Израиля в рамках операций «Стрелы Севера» и «Рык льва».

В ЦАХАЛ подчеркнули, что продолжат решительные действия против «Хезболлы», которая присоединилась к боевым действиям под покровительством Ирана, и не позволят наносить ущерб гражданам Израиля.

Ранее «Хезболла» объявила о новой операции против Израиля «Съеденные листья». «Исламское сопротивление» приступает к активным действиям, однако детали и цели кампании пока не раскрываются. Ответ Израиля не заставил себя долго ждать. Почти сразу после объявления авиация еврейского государства нанесла серию ударов по южному пригороду ливанской столицы. Всего за четверть часа прогремело около восьми взрывов в разных районах.