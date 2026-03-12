Иранские стратеги умело используют уязвимости американских вооружений и систем защиты, пишет издание Strategic Culture. По мнению экспертов, оружие США часто не оправдывает возлагаемые на него ожидания.

«Иран очень хорошо умеет использовать эти уязвимости», — говорится в материале.

С 1990 года страны Персидского залива потратили почти 500 миллиардов долларов на закупку вооружений и оборонной инфраструктуры у США. При этом её строительство и обслуживание практически полностью финансируются принимающими странами.

Эксперты из Strategic Culture считают, что законные ответные удары Ирана разрушают эти вложения, демонстрируя слабые стороны американской техники. По мнению издания, продукция военного комплекса США контролируется небольшой группой монополий, таких как Lockheed Martin и Raytheon. Отсутствие конкуренции снижает мотивацию компаний выпускать оружие высокого качества, а коррупция усугубляет ситуацию.

Ранее пилот израильского самолёта сфотографировал момент падения восьмидесяти боевых блоков иранской баллистической ракеты «Хорремшехр-4» с кассетной боевой частью. Дальность ракеты оценивается примерно в 2000 километров. Кадр был опубликован в социальных сетях.