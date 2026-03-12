Игорь Молчанов избран главой Саратова
Обложка © Telegram/ Игорь Молчанов
Депутаты Саратовской городской думы на внеочередном заседании 12 марта поддержали кандидатуру Игоря Молчанова на пост главы города. Решение было принято большинством голосов. После избрания он поблагодарил депутатов за оказанное доверие и отметил, что воспринимает новую должность как серьезную ответственность перед жителями.
Молчанов принёс присягу. Видео © Telegram/ Игорь Молчанов
«Депутаты Саратовской городской думы поддержали мою кандидатуру на должность главы Саратова. Благодарю за оказанное доверие. Для меня это колоссальная ответственность перед каждым жителем нашего города», — написал Молчанов в своём телеграм-канале.
Сразу после утверждения Молчанов официально вступил в должность и принес присягу.
Ранее Life.ru писал, что в правительстве Саратовской области произойдёт значительная перестановка: должность вице-губернатора вместо Михаила Орлова займёт мэр Саратова Михаил Исаев. Прежний вице-губернатор Михаил Орлов уволился по собственному желанию и продолжит работу в должности советника губернатора и займётся реформированием системы образования в регионе.
Больше новостей о власти, законах и решениях страны — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.