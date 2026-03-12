Владимир Путин
12 марта, 12:30

Первое обращение нового лидера Ирана Моджтабы Хаменеи ожидается в ближайшее время

Обложка © Wikipedia / Iran Military Monitor (from X)

Иранская гостелерадиокомпания объявила о скором обнародовании первого обращения нового верховного лидера страны Моджтабы Хаменеи. Сообщается, что оно будет опубликовано в течение нескольких минут.

По информации государственных СМИ, в своем выступлении Хаменеи затронет тему текущего военного конфликта с США и Израилем, а также определит роль иранского руководства и обратится к ближневосточным странам.

Это будет первое публичное появление нового лидера с момента его избрания Советом экспертов 8 марта 2026 года. Хаменеи, сын погибшего при авиаударе 28 февраля бывшего верховного лидера Али Хаменеи, считается представителем консервативного крыла и имеет тесные связи с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Патриарх Кирилл поздравил Моджтабу Хаменеи с назначением верховным лидером Ирана
Напомним, что сам Моджтаба Хаменеи получил ранения в первые дни эскалации конфликта. По данным СМИ, у него диагностирован перелом стопы, а также ушибы и порезы на лице. В МИД Ирана подтвердили, что он чувствует себя удовлетворительно, но до настоящего момента не выступал публично из соображений безопасности и по состоянию здоровья

