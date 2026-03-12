На Кубани после атаки на нефтебазу выявили превышения по бензолу в воздухе

В Тихорецке Краснодарского края после пожара на нефтебазе зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации бензола и ксилола в воздухе. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства продолжают мониторинг качества атмосферного воздуха в пяти точках отбора. По данным максимально разовых исследований, содержание бензола и ксилола превышает допустимые нормы. Лабораторные анализы проводятся на постоянной основе.

В тушении огня задействован пожарный поезд. Всего на месте работают 257 человек и 69 единиц техники, включая силы МЧС России.

Напомним, что утром 12 марта оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении обломков беспилотника на территорию нефтебазы в Тихорецком районе, что спровоцировало пожар. В Минобороны России уточнили, что минувшей ночью Вооружённые силы Украины предприняли массированную атаку, запустив по российским регионам 80 дронов. Позже стало известно, что за инцидентом стоит центр спецопераций «Альфа» СБУ.