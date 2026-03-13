Крымчанин получил 18 лет «строгача» за слив Украине данных о военных кораблях

Житель Ялты получил серьёзный срок за передачу украинской стороне данных о дислокации российских кораблей, сообщили в крымской прокуратуре. Установлено, что 32-летний мужчина, будучи противником проведения спецоперации, в середине 2023 года сам установил связь с куратором из ГУР, заявив о желании сотрудничать.

Крымчанин, осуждённый за передачу Киеву данных о военных кораблях РФ. Видео © Telegram / Прокуратура Республики Крым

Уже в ноябре он получил задание: предоставить сведения о размещении вооружения и техники на полуострове. Мужчина произвёл съёмку, зарисовал схемы и передал данные представителю Киева. Суд приговорил его к 18 годам 20 дням заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год 10 месяцев.

Ранее ФСБ пресекла действия двух россиян, которые собирали для Киева данные о военных объектах и дислокации ВС РФ в трёх регионах страны. Фигурантам по 21 и 36 лет. Позднее появилось видео их задержания. Им грозит суровое наказание за государственную измену.