Регион
13 марта, 09:30

Установлена предварительная причина отравления газом семи человек под Пензой

Обложка © СУ СК по Пензенской области

Неисправный дымоход, по предварительным данным, мог привести к гибели семи человек в Пензенской области. Трагедия произошла в Мокшанском районе в деревне Заречной.

Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, люди погибли от отравления угарным газом в двухэтажном жилом доме. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего и проверяют состояние отопительной системы.

«В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. По предварительной версии, к гибели людей привёл неисправный дымоход»,написал губернатор в соцсетях.

Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 13 марта, в двухэтажном многоквартирном доме в деревне Заречная Мокшанского района. Тела семи погибших были обнаружены на месте. Родственники погибших получат материальную помощь в размере 1 млн рублей на каждую семью.

