Установлена предварительная причина отравления газом семи человек под Пензой

Неисправный дымоход, по предварительным данным, мог привести к гибели семи человек в Пензенской области. Трагедия произошла в Мокшанском районе в деревне Заречной.

Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, люди погибли от отравления угарным газом в двухэтажном жилом доме. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего и проверяют состояние отопительной системы.

«В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. По предварительной версии, к гибели людей привёл неисправный дымоход», — написал губернатор в соцсетях.