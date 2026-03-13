Установлена предварительная причина отравления газом семи человек под Пензой
Обложка © СУ СК по Пензенской области
Неисправный дымоход, по предварительным данным, мог привести к гибели семи человек в Пензенской области. Трагедия произошла в Мокшанском районе в деревне Заречной.
Как сообщил губернатор региона Олег Мельниченко, люди погибли от отравления угарным газом в двухэтажном жилом доме. Сейчас специалисты выясняют точные обстоятельства произошедшего и проверяют состояние отопительной системы.
«В причинах случившегося сейчас разбираются специалисты. По предварительной версии, к гибели людей привёл неисправный дымоход», — написал губернатор в соцсетях.
Напомним, что трагедия произошла в пятницу, 13 марта, в двухэтажном многоквартирном доме в деревне Заречная Мокшанского района. Тела семи погибших были обнаружены на месте. Родственники погибших получат материальную помощь в размере 1 млн рублей на каждую семью.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.