На Кубани опровергли угрозу экспорту газа после атак БПЛА

Инфраструктура транспортировки газа в Краснодарском крае, подвергшаяся накануне налёту беспилотников, устояла и продолжает работу без сбоев, что исключает какие-либо перебои с зарубежными поставками топлива. С таким заявлением выступили в региональном министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, передаёт ТАСС.

В министерстве отметили, что попытки атаковать газотранспортные узлы с помощью дронов не привели к дестабилизации их работы.

«Все системы функционируют в штатном режиме», — сообщили представители ведомства.

Они также заверили, что в настоящий момент отсутствуют предпосылки для сбоев в газоснабжении внутренних потребителей и выполнении экспортных контрактов.

В ведомстве пояснили, что газотранспортная инфраструктура входит в число объектов, имеющих особый статус критической важности для энергосистемы, поэтому её эксплуатация с самого начала подразумевает жесткие стандарты безопасности. В министерстве также подтвердили, что сейчас профильные службы и компании топливно-энергетического комплекса продолжают реализацию целого комплекса дополнительных защитных мероприятий, чтобы гарантировать стабильную работу инфраструктуры и предотвратить любые сбои.

Напомним, что и Украина атаковала компрессорную станцию «Русская» в Краснодарском крае, обеспечивающую работу газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток». Накануне удары пришлись по станциям «Береговая» и «Казачья». В Минобороны России заявили, что Киев целенаправленно пытается остановить поставки газа европейским потребителям. В «Газпроме» подсчитали: с 24 февраля по объектам двух трубопроводных систем нанесено уже 12 ударов.