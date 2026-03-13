Боррель развеял миф о безусловной защите в НАТО

Бывший верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель указал на отсутствие безусловной гарантии военной помощи для стран-членов Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в интервью испанскому телеканалу TVE.

«Если прочитать знаменитую статью 5, на которую все ссылаются, там сказано, что если один подвергся нападению, остальные помогут ему, но добавляется: тем способом, который они сочтут уместным», — сказал он.

Экс-глава дипломатии ЕС обратил внимание на то, что содержащаяся в договоре оговорка даёт возможность для широких интерпретаций и опровергает упрощённое восприятие принципа коллективной обороны в НАТО.

Он акцентировал, что применение пятой статьи возможно исключительно в случае нападения, дав таким образом понять, что военные действия США не должны расцениваться союзниками как безусловный повод для подключения к ним.